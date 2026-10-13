S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Digital Realty Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Digital Realty Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 171,56 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,829 Digital Realty Trust-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 1 050,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,01 Prozent.

Digital Realty Trust wurde am Markt mit 66,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at