Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Frühes Investment
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Digital Realty Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 171,56 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,829 Digital Realty Trust-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 1 050,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,01 Prozent.
Digital Realty Trust wurde am Markt mit 66,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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