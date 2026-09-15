S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Digital Realty Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Digital Realty Trust-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Digital Realty Trust-Anteile an diesem Tag 175,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,571 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 102,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179,14 USD belief. Mit einer Performance von +2,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 70,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at