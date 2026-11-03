Dollar General Corporation Aktie

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WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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Dollar General-Investment im Blick 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Dollar General-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2023 wurden Dollar General-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 119,24 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,386 Dollar General-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dollar General-Papiers auf 135,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 138,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,87 Prozent.

Dollar General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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