Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|Langfristige Investition
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Dollar General-Aktie statt. Der Schlusskurs der Dollar General-Anteile betrug an diesem Tag 101,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,834 Dollar General-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 319,50 USD wert. Das entspricht einem Plus von 31,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dollar General bezifferte sich zuletzt auf 28,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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