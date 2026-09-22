Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|Dollar General-Anlage im Blick
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dollar General von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Dollar General-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,89 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Dollar General-Aktie investierten, hätten nun 13,910 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 695,79 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Papiers am 21.09.2026 auf 121,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69,58 Prozent.
Der Börsenwert von Dollar General belief sich zuletzt auf 26,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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