S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Investoren gebracht.

Am 29.09.2025 wurde das Dollar General-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar General-Aktie betrug an diesem Tag 102,94 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hat, hat nun 97,144 Anteile im Depot. Die gehaltenen Dollar General-Papiere wären am 28.09.2026 12 081,80 USD wert, da der Schlussstand 124,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,82 Prozent erhöht.

Dollar General war somit zuletzt am Markt 27,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at