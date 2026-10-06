S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar General-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dollar General-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103,67 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,965 Dollar General-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 115,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,32 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 115,10 USD, was einer positiven Performance von 15,10 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Dollar General eine Börsenbewertung in Höhe von 26,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at