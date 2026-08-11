Dollar General Corporation Aktie

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WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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Dollar General-Investition 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dollar General-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Dollar General-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 164,85 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,066 Dollar General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 122,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 742,61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 25,74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Dollar General belief sich jüngst auf 27,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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