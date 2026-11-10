S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar General von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Dollar General-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Dollar General-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dollar General-Aktie bei 220,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,296 Dollar General-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 136,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 191,06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,09 Prozent eingebüßt.

Dollar General wurde am Markt mit 29,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at