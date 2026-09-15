Dollar Tree Aktie

Dollar Tree für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080

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Frühes Investment 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dollar Tree-Investment gewesen.

Am 15.09.2025 wurde das Dollar Tree-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 97,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, hätte er nun 102,817 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 252,72 USD, da sich der Wert einer Dollar Tree-Aktie am 14.09.2026 auf 119,17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,53 Prozent zugenommen.

Dollar Tree wurde am Markt mit 22,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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