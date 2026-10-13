S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dollar Tree-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie betrug an diesem Tag 92,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,080 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 117,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,02 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 127,02 USD entspricht einer Performance von +27,02 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Dollar Tree eine Börsenbewertung in Höhe von 22,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at