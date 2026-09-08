Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Dollar Tree-Anlage unter der Lupe
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.09.2016 wurde die Dollar Tree-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dollar Tree-Papier an diesem Tag 81,84 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,219 Dollar Tree-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 131,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 605,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,58 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Dollar Tree zuletzt 24,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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