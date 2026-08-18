Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|Frühe Investition
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dollar Tree-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Dollar Tree-Anteile bei 112,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,924 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 155,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,60 Prozent gesteigert.
Alle Dollar Tree-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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