S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dollar Tree-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Dollar Tree-Anteile bei 112,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,924 Dollar Tree-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 155,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,60 Prozent gesteigert.

Alle Dollar Tree-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at