S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar Tree-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dollar Tree-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Dollar Tree-Anteile an diesem Tag bei 78,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 113,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 494,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,95 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Dollar Tree eine Börsenbewertung in Höhe von 21,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at