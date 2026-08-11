S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dollar Tree-Aktien gewesen.

Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 97,37 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,027 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,86 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Papiers am 10.08.2026 auf 129,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,86 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Dollar Tree eine Marktkapitalisierung von 25,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at