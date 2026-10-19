Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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Rentable Dominion Energy-Investition? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominion Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Dominion Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Dominion Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,22 USD. Bei einem Dominion Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,329 Dominion Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 84,50 USD, was einer negativen Performance von 15,50 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Dominion Energy einen Börsenwert von 55,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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