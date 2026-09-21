Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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Frühe Investition 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dominion Energy von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Dominion Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dominion Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,51 USD. Bei einem Dominion Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,210 Dominion Energy-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 533,08 USD, da sich der Wert eines Dominion Energy-Papiers am 18.09.2026 auf 63,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,67 Prozent verkleinert.

Am Markt war Dominion Energy jüngst 55,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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