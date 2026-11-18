Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Dominos Pizza-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 372,42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investierten, hätten nun 26,851 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 394,23 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 17.11.2026 auf 349,86 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 394,23 USD entspricht einer negativen Performance von 6,06 Prozent.
Am Markt war Dominos Pizza jüngst 11,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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