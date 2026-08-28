S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DoorDash-Aktie gebracht.

Das DoorDash-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 187,94 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,532 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 231,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 23,39 Prozent.

DoorDash markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,65 Mrd. USD. Die Erstnotiz der DoorDash-Aktie fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DoorDash-Papiers auf 182,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at