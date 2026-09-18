S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätte eine Investition in DoorDash von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DoorDash-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die DoorDash-Aktie an diesem Tag bei 80,92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, befänden sich nun 1,236 DoorDash-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 240,43 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 17.09.2026 auf 194,56 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 240,43 USD, was einer positiven Performance von 140,43 Prozent entspricht.

Insgesamt war DoorDash zuletzt 85,09 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der DoorDash-Anteile an der Börse NAS war der 09.12.2020. Den ersten Handelstag begann das DoorDash-Papier bei 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at