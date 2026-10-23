S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden DoorDash-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DoorDash-Aktie bei 213,83 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,766 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 695,69 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 22.10.2026 auf 185,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,04 Prozent.

Am Markt war DoorDash jüngst 79,86 Mrd. USD wert. Am 09.12.2020 fand der erste Handelstag des DoorDash-Papiers an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der DoorDash-Aktie wurde der Erstkurs mit 182,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at