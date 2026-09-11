S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das DoorDash-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DoorDash-Papier an diesem Tag bei 260,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,433 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 201,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 726,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,74 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für DoorDash eine Börsenbewertung in Höhe von 85,49 Mrd. USD. Am 09.12.2020 fand der erste Handelstag des DoorDash-Papiers an der Börse NAS statt. Das DoorDash-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at