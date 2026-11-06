DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|Frühes Investment
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte eine DoorDash-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das DoorDash-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DoorDash-Aktie bei 196,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das DoorDash-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,090 DoorDash-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 179,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 915,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,42 Prozent verringert.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 86,35 Mrd. USD. Das Börsendebüt der DoorDash-Papiere fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs der DoorDash-Aktie lag damals bei 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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