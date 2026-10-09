S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DoorDash von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in DoorDash-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 09.10.2025 wurden DoorDash-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 275,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, befänden sich nun 0,363 DoorDash-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 191,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,60 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,40 Prozent.

Der Börsenwert von DoorDash belief sich zuletzt auf 82,65 Mrd. USD. Die Erstnotiz der DoorDash-Aktie fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des DoorDash-Anteils belief sich damals auf 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at