S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Dover-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Dover-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Dover-Anteile bei 140,57 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dover-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 71,139 Dover-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 688,06 USD, da sich der Wert eines Dover-Papiers am 17.08.2026 auf 206,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,88 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Dover eine Börsenbewertung in Höhe von 27,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at