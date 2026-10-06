S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Dover-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Dover-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dover-Anteile betrug an diesem Tag 166,52 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 0,601 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,88 USD, da sich der Wert eines Dover-Papiers am 05.10.2026 auf 191,30 USD belief. Mit einer Performance von +14,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Dover bezifferte sich zuletzt auf 25,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at