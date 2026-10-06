Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|Dover-Performance im Blick
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Dover-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dover-Anteile betrug an diesem Tag 166,52 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 0,601 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,88 USD, da sich der Wert eines Dover-Papiers am 05.10.2026 auf 191,30 USD belief. Mit einer Performance von +14,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Dover bezifferte sich zuletzt auf 25,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dover Corp.
Analysen zu Dover Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dover Corp.
|170,20
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.