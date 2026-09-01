S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dover-Aktie gebracht.

Am 01.09.2016 wurde das Dover-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dover-Aktie betrug an diesem Tag 58,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Dover-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,175 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 194,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 335,91 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 233,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Dover eine Marktkapitalisierung von 26,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at