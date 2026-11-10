Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|Langfristige Anlage
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Dover-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 131,63 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 75,971 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dover-Papiers auf 212,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 180,20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 61,80 Prozent.
Der Dover-Wert an der Börse wurde auf 26,97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dover Corp.
|
16:03
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Dover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Dover legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dover Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dover Corp.
|189,95
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.