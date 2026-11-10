S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Dover-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Dover-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 131,63 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Dover-Aktie investiert hat, hat nun 75,971 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dover-Papiers auf 212,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 180,20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 61,80 Prozent.

Der Dover-Wert an der Börse wurde auf 26,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at