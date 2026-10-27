S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dover eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Dover-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dover-Anteile bei 54,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,846 Dover-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (202,51 USD), wäre das Investment nun 373,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 273,84 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Dover belief sich zuletzt auf 26,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at