Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|Lukrativer Dover-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Dover-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Dover-Papiers betrug an diesem Tag 174,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Dover-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,573 Dover-Aktien. Die gehaltenen Dover-Anteile wären am 24.08.2026 116,71 USD wert, da der Schlussstand 203,62 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,71 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Dover eine Marktkapitalisierung von 27,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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