Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Rentabler Dow-Einstieg?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr abgeworfen
Am 05.08.2025 wurden Dow-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dow-Aktie bei 22,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,683 Dow-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 355,23 USD, da sich der Wert eines Dow-Papiers am 04.08.2026 auf 30,33 USD belief. Damit wäre die Investition 35,52 Prozent mehr wert.
Dow erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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