S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Dow-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Dow-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 53,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,862 Dow-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 55,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,57 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 55,05 USD, was einer negativen Performance von 44,95 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 21,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at