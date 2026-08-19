Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Langfristige Anlage
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Dow-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,55 USD. Bei einem Dow-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,652 Dow-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 31,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,49 Prozent.
Der Marktwert von Dow betrug jüngst 22,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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