S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Dow eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Dow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Dow-Papier bei 58,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 170,242 Dow-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 28,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 853,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,46 Prozent eingebüßt.

Der Dow-Wert an der Börse wurde auf 20,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at