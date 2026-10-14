Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Langfristige Performance
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Dow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Dow-Papier bei 58,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 170,242 Dow-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 28,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 853,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,46 Prozent eingebüßt.
Der Dow-Wert an der Börse wurde auf 20,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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