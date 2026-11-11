S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Dow-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Dow-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,676 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 31,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,25 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Dow zuletzt 22,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at