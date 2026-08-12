D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Lohnendes DR Horton-Investment?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DR Horton-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die DR Horton-Aktie an diesem Tag bei 32,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,109 DR Horton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (150,79 USD), wäre die Investition nun 468,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 368,87 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für DR Horton eine Börsenbewertung in Höhe von 41,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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