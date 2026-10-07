D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Lohnende DR Horton-Anlage?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die DR Horton-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,60 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DR Horton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 337,838 DR Horton-Aktien. Die gehaltenen DR Horton-Papiere wären am 06.10.2026 46 199,32 USD wert, da der Schlussstand 136,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 361,99 Prozent vermehrt.
DR Horton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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