D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Rentable DR Horton-Anlage?
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der DR Horton-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,091 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 582,73 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 08.09.2026 auf 138,49 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 358,27 Prozent vermehrt.
Insgesamt war DR Horton zuletzt 39,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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