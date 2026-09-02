S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in DR Horton-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden DR Horton-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 96,65 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,035 DR Horton-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 141,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,27 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für DR Horton eine Börsenbewertung in Höhe von 40,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at