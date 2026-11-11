D.R. Horton Aktie

D.R. Horton ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097

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Performance unter der Lupe 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel hätte eine Investition in DR Horton von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DR Horton-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.11.2025 wurde das DR Horton-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146,99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,803 DR Horton-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 1 018,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,84 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete DR Horton eine Marktkapitalisierung von 41,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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