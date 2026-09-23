D.R. Horton Aktie

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WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097

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Profitable DR Horton-Anlage? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DR Horton-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DR Horton gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die DR Horton-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das DR Horton-Papier bei 109,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,915 DR Horton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,85 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Anteils am 22.09.2026 auf 144,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,85 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von DR Horton betrug jüngst 38,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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