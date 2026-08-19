D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Lohnende DR Horton-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DR Horton von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das DR Horton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 168,11 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,948 DR Horton-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DR Horton-Aktie auf 145,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 866,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,34 Prozent.
DR Horton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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