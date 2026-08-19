S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DR Horton von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DR Horton gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das DR Horton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 168,11 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,948 DR Horton-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DR Horton-Aktie auf 145,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 866,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,34 Prozent.

DR Horton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at