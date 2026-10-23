S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DTE Energy-Investment gewesen.

Das DTE Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 126,826 DTE Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 16 875,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,75 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DTE Energy belief sich zuletzt auf 26,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at