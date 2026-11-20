Die DTE Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DTE Energy-Aktie letztlich bei 77,55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die DTE Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,290 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,54 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Anteils am 19.11.2026 auf 136,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,54 Prozent.

Am Markt war DTE Energy jüngst 28,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at