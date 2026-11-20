DTE Energy Aktie
WKN: 853943 / ISIN: US2333311072
|Rentabler DTE Energy-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die DTE Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DTE Energy-Aktie letztlich bei 77,55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die DTE Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,290 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,54 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Anteils am 19.11.2026 auf 136,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,54 Prozent.
Am Markt war DTE Energy jüngst 28,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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