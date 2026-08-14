DTE Energy Aktie
WKN: 853943 / ISIN: US2333311072
|Langfristige Investition
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit DTE Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das DTE Energy-Papier an diesem Tag 106,54 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die DTE Energy-Aktie investierten, hätten nun 9,386 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 139,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 309,65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,96 Prozent.
Am Markt war DTE Energy jüngst 28,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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