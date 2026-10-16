DTE Energy Aktie

DTE Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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Rentable DTE Energy-Anlage? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DTE Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DTE Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DTE Energy-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 115,04 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,693 DTE Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DTE Energy-Aktie auf 128,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 115,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,55 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte DTE Energy einen Börsenwert von 26,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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