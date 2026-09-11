S&P 500-Wert DTE Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in DTE Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden DTE Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DTE Energy-Anteile bei 103,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 97,069 DTE Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DTE Energy-Aktie auf 134,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 040,19 USD wert. Das entspricht einem Plus von 30,40 Prozent.

DTE Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at