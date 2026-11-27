Investoren, die vor Jahren in DTE Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2025 wurden DTE Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die DTE Energy-Aktie an diesem Tag bei 136,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,311 DTE Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1 007,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,72 Prozent vermehrt.

Der DTE Energy-Wert an der Börse wurde auf 28,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at