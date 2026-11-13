S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.11.2016 wurde das Duke Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 75,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,329 Duke Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 170,91 USD, da sich der Wert einer Duke Energy-Aktie am 12.11.2026 auf 128,59 USD belief. Mit einer Performance von +70,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Duke Energy belief sich zuletzt auf 100,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at