S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Duke Energy-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Duke Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Duke Energy-Anteile letztlich bei 77,21 USD. Bei einem Duke Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,517 Duke Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 396,97 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 15.10.2026 auf 118,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,97 Prozent gesteigert.

Duke Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at