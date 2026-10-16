Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|Duke Energy-Performance im Blick
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Duke Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Duke Energy-Anteile letztlich bei 77,21 USD. Bei einem Duke Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,517 Duke Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 396,97 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 15.10.2026 auf 118,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,97 Prozent gesteigert.
Duke Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,51 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duke Energy Corp
Analysen zu Duke Energy Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duke Energy Corp
|108,00
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.